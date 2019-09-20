Суд избрал меру пресечения "минеру" моста Метро

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" моста Метро Алексею Белько. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд арестовал его на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 288 тыс. гривен. В случае внесения залога, Белько обязан являться на вызовы прокурора или суда, не отлучаться от места жительства без разрешения прокурора или суда, сообщать о смене места проживания, а также пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости. Кроме того, его обязали найти работу.

Отметим, что подозреваемого просили отпустить на поруки народный депутат Яна Зинкевич, командир КОРДа Николай Кутий и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Прокурор просил суд взять Белько под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога. Когда судья спросила о возможности избрания более мягкой меры пресечения, прокурор ответил, что у подозреваемого нет места жительства.

В свою очередь, адвокат заявил, что доказательства прокурора являются необоснованными. Адвокат просил суд отпустить Белько из-под стражи.

Перед началом заседания суда сам Белько попросил прощение у всех жителей Киева.

Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков вчера заявил, что обратится в суд с ходотайством о минимальном наказании для Алексей Белько, который пытался заминировать мост. Он заявил о готовности помогти ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

Напомним, начальник столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что полиция не открывала огонь по Алексею Белько, потому что он не угрожал гражданским. Минер стрелял по беспилотнику правоохранителей, но угрозы для населения он не представлял.

РБК-Украина писало, что в Киеве в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Из-за этого в столице был введен специальный оперативный план. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Как сообщалось, правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро. Им оказался 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Ему вручили подозрение по статьям о хулиганстве и ложном сообщении о заминировании.