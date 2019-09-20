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Аваков просить суд відпустити на поруки "мінера" моста Метро

Новини » Політика    20.09.2019 - 16:00
Аваков просить суд відпустити на поруки "мінера" моста Метро
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Крім Авакова, відпустити "мінера" на поруки просить нардеп Яна Зінкевич

Міністр внутрішній справ Арсен Аваков просить суд відпустити на поруки "мінера" моста Метро Олексія Белька. Про це повідомляє суддя в залі суду, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крім Авакова, відпустити Белька на поруки просять народний депутат Яна Зінкевич та командир КОРДу Микола Кутій.

Адвокат Авакова представляє його у суді.

РБК-Україна писало, що в Києві у середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Через це в столиці був введений спеціальний оперативний план. Рух на мосту був повністю перекритий в обох напрямках.

Згодом "мінера" затримали. Чоловік, який погрожував підірвати міст, 42-річний виходець з анексованого Криму Олексій Белько.

В червні 2019 року він добровільно здав Деснянському районному управлінню поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 патронів. За його словами, він знайшов "в сейфі в селі на Чернігівщині".

Зазначимо, що поліція тоді заявила, що не кваліфікуватиме дії Белька, який погрожував підірвати міст Метро, як підготовку терористичного акту. За словами начальника київської поліції Андрія Крищенка, правоохоронці погодили цю позицію з прокуратурою міста Києва.

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