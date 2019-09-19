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Аваков буде просити про мінімальне покарання для "мінера" мосту Метро

Новини » Політика    19.09.2019 - 14:52
Аваков буде просити про мінімальне покарання для "мінера" мосту Метро
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернеться до суду з клопотанням

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернеться до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Олексій Белька, який намагався замінувати міст Метро. Про це він написав у Facebook.

Аваков заявив, що допоможе йому пройти курс реабілітації від наркотиків.

"Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини. Шанс почати заново і "жити нормальним життям", як він говорить. Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта", - написав він.

Це правда.. кожна людина повинна нести відповідальність за свої вчинки.. Затриманий вчора на мосту в Києві "мінер" екс старший сержант Олексій Белько здійснив дурні дії, перебуваючи під дією наркотиків.. правда і це.. Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати - це наша з вами відповідальність теж ... Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і "жити нормальним життям", як він говорить.. Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белькоа. Про взяття на поруки сержанта. Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново. Клопотання буде подано від мене особисто - міністра внутрішніх справ і командира спецпідрозділу Корді хлопців, проводив вчорашнє затримання. Ми так вирішили! # p.s. .. відео цього нічного розмови мені рарешило опублікувати наслідок... (хоча який розмова.. швидше сповідь..) Приєднується і допомагайте.!

Опубліковано Arsen Avakov Четвер, 19 вересня 2019 р.

Нагадаємо, в Києві у середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Через це в столиці був введений спеціальний оперативний план. Рух на мосту був повністю перекритий в обох напрямках.

Незабаром стало відомо, що правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Ним виявився 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Крім цього, Нацполіція опублікувала відео затримання Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро.

Зазначимо, глава поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що слідчий узгодить з процесуальним керівником призначення психіатричної експертизи мінеру.

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