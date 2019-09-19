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У поліції пояснили, чому не стріляли по київським мінеру

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 15:08
У поліції пояснили, чому не стріляли по київським мінеру
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Поліція не відкривала вогонь, тому що мінер не погрожував людям

Поліція не відкривала вогонь по Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, тому що він не погрожував цивільним. Про це в коментарі РБК-Україна розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Як пояснив Крищенко, мінер відкрив вогонь по безпілотнику правоохоронців, але загрози для цивільного населення він не становив. Крищенко додав, що відкривати вогонь на ураження не було необхідності.

"Він відкрив вогонь по дрону, а не по людях ... і не було необхідності. При деяких обставинах можна було прийняти рішення про ведення вогню на ураження, але я і міністр внутрішнх справ (Арсен Аваков - ред.) відклали це рішення. Потім встановили з ним зв'язок і вирішили провести затримання таким способом", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подасть на розгляд суду клопотання про мінімальне покарання для мінера мосту Метро. Також Аваков пообіцяв допомогти з проходженням курсу реабілітації.

Зазначимо, у середу, 18 вересня, у Києві повідомили про замінування мосту Метро. Рух мостом був перекритий, а в столиці було введено спеціальний оперативний план. Мінером виявився 42-річний колишній військовослужбовець Олексій Белько.

Справу "мінера" моста Метро не будуть кваліфікувати як підготовку до теракту, - Крищенко
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