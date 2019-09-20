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Прокуратура просить заарештувати мінера мосту в Києві

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 11:00
Прокуратура просить заарештувати мінера мосту в Києві
Фото: спецоперація на мосту Метро (РБК-Україна)

Розгляд клопотання почнеться о 14:00

Дніпровський районний суд Києва отримав клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту відносно Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, судове засідання, на якому розглянуть клопотання, розпочнеться у п'ятницю, 20 вересня, о 14:00.

"До суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12019100040007826 від 18.09.2019 року відносно Белька, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 КК України", - йдеться в заяві суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Києва повідомила Бельку про підозру у вчиненні правопорушень за ч.2 ст. 259 та ч. 4 ст. 296 КК України, а саме хуліганство з застосуванням зброї та неправдиве повідомлення про мінування. Вирішувалося питання обрання запобіжного заходу.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що проситиме суд про мінімальне покарання для Белька, який у середу, 18 вересня, погрожував здійснити вибух на мосту Метро в Києві.

Додамо, за словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, слідчий узгодить з процесуальним керівником призначення психіатричної експертизи мінеру мосту Метро.

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