ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Медведчука підозрюють у держзраді: як це вплине на мирний процес по Донбасу

Новость на русском → Київ, Середа 12 травня 2021 10:04
Медведчука підозрюють у держзраді: як це вплине на мирний процес по Донбасу Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Українські правоохоронці оголосили підозру народному депутату Віктору Медведчуку у державній зраді. У Тристоронній контактній групі (ТКГ) розповіли, чи може це вплинути на мирний процес по Донбасу.

Про це розповів представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що його чекає".

За його словами, останні події не матимуть значних наслідків для мирного процесу.

Гармаш вважає, що на процес більшою мірою впливає не підозра Медведчуку, а переговори про зустріч президентів США і Російської Федерації Джо Байдена і Володимира Путіна.

"Це ніяк не вплине на переговори по Донбасу. Не думаю, що це призведе до загострення ситуації на фронті, якщо воно і відбудеться, то це пов'язано не з Медведчуком, а із загальною геополітичною ситуацією", - розповів Гармаш в коментарі виданню.

Нагадаємо, політолог пояснив, як підозра Медведчуку може позначитися на ОПЗЖ.

Повідомляється, що підозри Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили за трьома епізодами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук Донбас
NEWS
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає