У Путіна відреагували на справу Медведчука: не збираємося втручатися  

Російська Федерація не збирається втручатися в процес, пов'язаний з кримінальним переслідуванням українського народного депутата Віктора Медведчука . У Кремлі вважають, що це внутрішні справи України.

"Ми не збираємося втручатися в ці процеси, це внутрішні справи України. Але, звичайно, ми спостерігаємо за цим ретельно. Ми хотіли б переконатися, що за цією справою не стоїть якесь переслідування з політичних мотивів, якась кампанійщина, яка пов'язана виключно з бажанням позбутися політичних конкурентів", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що Медведчук не просив політичного притулку в Російській Федерації, і Москва навряд чи зможе йому допомогти.

Вчора Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку оголосили підозри у державній зраді за трьома епізодами. Звинувачення в тому числі стосуються спроби розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.