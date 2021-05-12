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У Путіна відреагували на справу Медведчука: не збираємося втручатися  

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Москва, Середа 12 травня 2021 15:05
У Путіна відреагували на справу Медведчука: не збираємося втручатися   Фото: народний депутат Віктор Медвдечук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація не збирається втручатися в процес, пов'язаний з кримінальним переслідуванням українського народного депутата Віктора Медведчука. У Кремлі вважають, що це внутрішні справи України.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми не збираємося втручатися в ці процеси, це внутрішні справи України. Але, звичайно, ми спостерігаємо за цим ретельно. Ми хотіли б переконатися, що за цією справою не стоїть якесь переслідування з політичних мотивів, якась кампанійщина, яка пов'язана виключно з бажанням позбутися політичних конкурентів", - заявив Пєсков.

Зазначимо, Віктор Медведчук доводиться кумом російському президенту Володимиру Путіну. Той є хрещеним батьком молодшої дочки Медведчука.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що Медведчук не просив політичного притулку в Російській Федерації, і Москва навряд чи зможе йому допомогти.

Вчора Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку оголосили підозри у державній зраді за трьома епізодами. Звинувачення в тому числі стосуються спроби розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

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