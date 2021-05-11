Генпрокурор підписала підозри двом нардепам. Їм інкримінують держзраду

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про підписання підозри двом народним депутатам. За словами генпрокурора, підозри стосуються депутатів "М" та "К".

Про це вона написала у Facebook .

"Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту - М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків", - заявила генпрокурор.

Як розповіла Венедіктова, ці народні депутати підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

Крім того, в одного з нардепів, за словами генпрокурора, вже провели обшуки.

"За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", - додала вона.