Суд обрав запобіжний заходів другому фігуранту справи про пожежу в одеському коледжі

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Завгоспа згорілого коледжу відправили під нічний домашній арешт на два місяці

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту завгоспу згорілого одеського торговельно-економічного коледжу Тетяна Хомич. Про це повідомляють "Ґрати".

Повідомляється, що Тетяна Хомич заборонили покидати будинок з 22:00 до 6:00. Запобіжний захід діє до 14 березня 2020 року.

Зазначається, що прокуратура наполягала на домашньому арешті Хомич з 19:00 до 8:00. Також обвинувачення вимагало надіти на неї електронний браслет і заборонити залишати місто, у зв'язку з побоюванням, що підозрювана може сховатися від слідства. Суд відхилив цю вимогу прокуратури.

Хомич звинувачують у службовій недбалості, так як вона не усунула виявлені пожежною інспекцією в 2014 році проблеми з протипожежною безпекою.

Нагадаємо, пожежу в одеському коледжі відбувся 4 грудня. В результаті 12 людей загинули, більше 30 постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що суд обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Під час перебування під домашнім арештом підозрювана зобов'язана носити електронний браслет.