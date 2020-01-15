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Суд обрав запобіжний заходів другому фігуранту справи про пожежу в одеському коледжі

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 19:26
Суд обрав запобіжний заходів другому фігуранту справи про пожежу в одеському коледжі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Завгоспа згорілого коледжу відправили під нічний домашній арешт на два місяці

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту завгоспу згорілого одеського торговельно-економічного коледжу Тетяна Хомич. Про це повідомляють "Ґрати".

Повідомляється, що Тетяна Хомич заборонили покидати будинок з 22:00 до 6:00. Запобіжний захід діє до 14 березня 2020 року.

Зазначається, що прокуратура наполягала на домашньому арешті Хомич з 19:00 до 8:00. Також обвинувачення вимагало надіти на неї електронний браслет і заборонити залишати місто, у зв'язку з побоюванням, що підозрювана може сховатися від слідства. Суд відхилив цю вимогу прокуратури.

Хомич звинувачують у службовій недбалості, так як вона не усунула виявлені пожежною інспекцією в 2014 році проблеми з протипожежною безпекою.

Нагадаємо, пожежу в одеському коледжі відбувся 4 грудня. В результаті 12 людей загинули, більше 30 постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що суд обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Під час перебування під домашнім арештом підозрювана зобов'язана носити електронний браслет.

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