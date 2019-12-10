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На місці пожежі в Одесі продовжують розшукувати чотирьох осіб

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 21:41
На місці пожежі в Одесі продовжують розшукувати чотирьох осіб
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Місцезнаходження 4 чоловік поки невідомо, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати

Доля чотирьох чоловік, які вважаються зниклими без вісті після пожежі в будівлі одеського коледжу, залишається невідомою. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба поліції.

Станом на зараз пожежа забрала життя 12 осіб. Місцезнаходження чотирьох чоловік поки невідомо, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати.

Нагадаємо, станом на 10 грудня тіла п'яти жертв пожежі досі не ідентифіковані. Всього в результаті пожежі загинули 12 людей, більше 30 постраждали. Місцезнаходження чотирьох чоловік на даний момент невідомо.

Також повідомлялося, що директору згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі повідомили про підозру. Її звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Поліція розглядає три версії пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Так, начальник Національної поліції в Одеській області Олег Бех повідомив, що поліція розглядає три версії пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі.

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