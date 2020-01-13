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Пожежа в Одеському коледжі: ще одній підозрюваній проситимуть домашній арешт

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 19:55
Пожежа в Одеському коледжі: ще одній підозрюваній проситимуть домашній арешт
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Сторона обвинувачення клопотатиме про обрання завідуючій господарством Одеського коледжу, де в грудні сталася трагічна пожежа, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Наразі чиновниці повідомлено про підозру ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

"Слідство разом з прокуратурою області клопотатиме перед судом про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що у червні 2014 року співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій України в області склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку та винесли припис про їх усунення.

Завідуюча господарством, на думку слідства, не вжила заходів щодо фактичного усунення наявних порушень та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів і персоналу в день трагедії.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси раніше обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерзі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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