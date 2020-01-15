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Суд избрал меру пресечений второму фигуранту дела о пожаре в одесском колледже

Новости » Общество     15.01.2020 - 19:26
Суд избрал меру пресечений второму фигуранту дела о пожаре в одесском колледже
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Завхоза сгоревшего колледжа отправили под ночной домашний арест на два месяца

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста завхозу сгоревшего одесского торгово-экономического колледжа Татьяне Фомич. Об этом сообщают "Ґрати".

Сообщается, что Татьяне Фомич запретили покидать дом с 22:00 до 6:00. Мера пресечения действует до 14 марта 2020 года.

Отмечается, что прокуратура настаивала на домашнем аресте Фомич с 19:00 до 8:00. Также обвинение требовало надеть на нее электронный браслет и запретить покидать город, в связи с опасением, что подозреваемая может скрыться от следствия. Суд отклонил данное требование прокуратуры.

Фомич обвиняют в служебной халатности, так как она не устранила выявленные пожарной инспекцией в 2014 году проблемы с противопожарной безопасностью.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате 12 человек погибли, более 30 пострадали.

Ранее РБК-Украина писало, что суд избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста. Во время пребывания под домашним арестом подозреваемая обязана носить электронный браслет.

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