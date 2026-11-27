Высший уголовный суд Хорватии отменил решение о передаче Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" и направил дело на повторное рассмотрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на юридическую компанию " Катеринчук, Моор и партнеры ".

Суд признал выводы первой инстанции преждевременными и обязал ее получить от Германии дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации и границ преследования.

Решением от 23 ноября 2026 апелляционная инстанция отменила постановление суда города Пула от 18 сентября об экстрадиции украинца.

Напомним, что в сентябре 2026 года хорватский суд в Пуле принял решение об экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию по подозрению в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток".

Тогда сторона защиты сразу заявила о готовящейся апелляции, а сам подозреваемый в ответ на постановление суда планировал объявить бессрочную голодовку.

Уже в конце сентября стало известно, что Журавлев попросил политическое убежище в Хорватии.

Известно, что ордер на его арест немецкая сторона выдала еще в июне 2024 года, а задержали украинца в Хорватии прямо на съемочной площадке голливудского фильма о подводных диверсантах.