Вищий кримінальний суд Хорватії скасував рішення про передачу Німеччині українця Володимира Журавльова, підозрюваного у причетності до підриву "Північних потоків", та направив справу на повторний розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на юридичну компанію " Катеринчук, Моор і партнери ".

Також суд наголосив на необхідності дотримання прав людини і справедливості процедури.

Суд визнав висновки першої інстанції передчасними і зобов’язав її отримати від Німеччини додаткові роз’яснення стосовно співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації та меж переслідування.

Рішенням від 23 листопада 2026 року апеляційна інстанція скасувала ухвалу суду міста Пула від 18 вересня щодо екстрадиції українця.

Нагадаємо, що у вересні 2026 року хорватський суд у місті Пула ухвалив рішення про екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини за підозрою у причетності до диверсії на газопроводах "Північний потік".

Тоді сторона захисту одразу заявила про підготовку апеляції, а сам підозрюваний у відповідь на ухвалу суду планував оголосити безстрокове голодування.

Вже наприкінці вересня стало відомо, що Журавльов попросив політичного притулку у Хорватії.

Відомо, що ордер на його арешт німецька сторона видала ще в червні 2024 року, а затримали українця у Хорватії безпосередньо на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.