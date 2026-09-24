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Хорватия приняла решение об экстрадиции подозреваемого по делу "Северных потоков"

06:23 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Хорватия приняла решение об экстрадиции подозреваемого по делу "Северных потоков" Фото: украинец Владимир Журавлев, подозреваемый в причастности к диверсии (TVP.Info)
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Хорватский суд в Пуле принял решение об экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию - его подозревают в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток". Адвокаты подозреваемого готовят апелляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на юридическую компанию "Катеринчук, Моор и Партнеры", представляющую интересы Журавлева.

Официальное решение суда города Пула об экстрадиции Журавлева в Германию сторона защиты должна получить в ближайшее время. В ответ на это решение подозреваемый планирует объявить о бессрочной голодовке.

По словам адвокатов, хорватский суд фактически проигнорировал предыдущее решение польского суда по аналогичному делу, ранее отказавшему в выдаче Журавлева Германии.

Юридическая компания "Катеринчук, Моор и Партнеры" выразила категорическое несогласие с вердиктом хорватского суда и готовит обжалование решения как в апелляционной инстанции, так и в международных судебных органах.

Журавлева подозревают в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в сентябре 2022 года - взрывы тогда повлекли за собой масштабные утечки газа. США, Великобритания и ЕС признали это намеренным актом саботажа.

Журавлева уже задерживали ранее - в Польше, осенью 2025 года, однако 17 октября 2025 года варшавский суд отказал в его экстрадиции в Германию, признав доказательства недостаточными, и уволил подозреваемого из-под стражи. На этот раз он был задержан в Хорватии, куда он приехал на съемки фильма о диверсии на "Северных потоках".

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