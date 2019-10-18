Суд по Гладковському: головне

Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Гладковського звинувачують у зловживанні службовим становищем і приховуванні доходів

18 жовтня суд розпочне обирати запобіжний захід Олегу Гладковському, затриманому при спробі покинути Україну. У чому підозрюють колишнього заступника секретаря РНБО та всі подробиці судового засідання - в матеріалі РБК-Україна.

ВАКС сьогодні обере Гладковському запобіжний захід

Сьогодні, 18 жовтня, Вищий антикорупційний суд України обиратиме запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Судове засідання заплановано на 20:00.

За даними джерел РБК-Україна, САП і НАБУ проситимуть суд заарештувати Гладковського із заставою в 100 млн гривень.

НАБУ вручило Гладковському підозру

18 жовтня 2019 в Національному антикорупційному бюро повідомили про підозру Олегу Гладковському в порушенні двох статей Кримінального кодексу України (ч.2 ст. 364 та ст. 366-1). Колишньому чиновнику інкримінують зловживання службовим становищем та недекларування доходів.

В ході слідства детективами НАБУ було встановлено, що під час роботи в РНБО Гладковський використовував свої повноваження для одержання неправомірної вигоди.

Зокрема, це стосується включення до держзамовлення і подальшої закупівлі вантажних автомобілів МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Дане підприємство входить в структуру ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", кінцевим власником якої є сам Гладковський.

В результаті незаконних дій чиновника держава зазнала збитків на суму понад 10,62 млн грн.

Також в НАБУ встановили, що Олег Гладковський не вказав у декларації доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в Києві. У 2016 році незадекларований дохід склав $ 54 тис., в 2017 році - $ 63 тис. та у 2018 році - $ 47,5 тис.

Питання про запобіжний захід підозрюваному вирішить суд на засіданні 19 жовтня.

Гладковського затримали при спробі покинути Україну

17 жовтня стало відомо, що Олег Гладковський затриманий правоохоронцями. Екс-чиновник прибув в аеропорт "Бориспіль" і збирався покинути Україну, однак співробітники прикордонної служби відмовили йому у вильоті.

Після він попрямував до ресторану KIDEV на Бориспільській трасі, де і був взітий під варту співробітниками Національного антикорупційного бюро.

Фото: Затримання Олега Гладковського (112.ua)

За інформацією прес-служби корпорації "Богдан", Гладковський повинен був вилетіти до Брюсселя для участі у відкритті виставки автобусів Bus world 2019.

Екс-заступник секретаря РНБО назвав своє затримання незаконним

Після затримання Олег Гладковський оголосив про початок голодування. Він заявив, що вважає дії правоохоронців "свавіллям". Окремо підкреслив, що протягом півроку неодноразово залишав межі України для переговорів з партнерами по бізнесу і не був обмежений у виїздах. Також за словами Гладковського, він співпрацював з детективами НАБУ, надавав всі необхідні відомості і пояснення.

Своє затримання колишній заступник секретаря РНБО назвав політично мотивованим, яке мало на меті створення картинки на телебаченні. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті корпорації "Богдан".

Нагадаємо, НАБУ почало розслідування відносно Гладковського в серпні 2019 року за фактом можливого ухилення від сплати податків в розмірі понад 4,5 млн грн.

Крім того, в лютому 2019 було опубліковано журналістське розслідування про розкрадання коштів в українському оборонному секторі. Згідно з виявленими фактами, перший заступник голови РНБО Гладковський і глава "Укроборонпрому" Букін були організаторами схеми розкрадання коштів по міжнародному контракту на закупівлю запчастин для ремонту літаків. Після корупційного скандалу президент Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського з займаної посади в РНБО.