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Прокуратура розслідує справу Гладковського з квітня 2018

Новини » Політика    18.10.2019 - 21:21
Прокуратура розслідує справу Гладковського з квітня 2018
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Прокурори також проводили обшуки на підприємствах Гладковського

Прокуратура розслідує справу колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського з 24 квітня 2018 року. Про це заявив прокурор САП Юрій Олефір, передає кореспондент РБК-Україна.

Прокурори також проводили обшуки на підприємствах Гладковського.

"Дане кримінальне провадження розслідується ще з квітня 2018 року. За час розслідування було проведено значну частину слідчих дій. Влітку цього року було проведено кілька обшуків у тому числі на підприємствах, бенефіціарним власником яких є підозрюваний пан Гладковський", - заявив Олефір.

Прокурор зазначив, що правоохоронці мали всі підстави для затримання Гладковського.

"Хотів би пояснити, що саме 17 жовтня 2019 року, коли вже була стадія досудового розслідування, коли ми отримували останні докази для повідомлення про підозру, була отримана інформація від правоохоронного органу про те, що пан Гладковський разом з сім'єю приймає заходи для того, щоб з метою ухилення від кримінальної відповідальності покинути територію України"

Нагадаємо, у п'ятницю Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід Гладковскому. Його затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Також РБК-Україна повідомляло, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про запобіжний захід для Гладковського у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 100 млн.

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