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НАБУ вручило підозру Гладковському

Новини » Політика    18.10.2019 - 14:18
НАБУ вручило підозру Гладковському
Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

НАБУ вручило підозру Гладковському 18 жовтня

Колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олегу Гладковському вручили підозру у п'ятницю, 18 жовтня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомляє прес-служба НАБУ.

Гладковському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та недекларуванні статків. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст. 364 та ст.366-1 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що експосадовець використав надану йому владу і службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме - ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Зокрема, слідство вважає, що експерший заступник секретаря РНБО забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Внаслідок таких дій державі завдано понад 10,62 млн гривні збитків.

Крім того, детективи НАБУ встановили, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому було достовірно відомо. Йдеться про доходи у розмірі: 54 тис. доларів (за 2016 рік), 63 тис. доларів (за 2017 рік) та 47,5 тис. доларів (за 2018 рік).

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Гладковський намагався вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", проте прикордонники його не випустили. Потім на місце приїхали співробітники Національного антикорупційного бюро і затримали його.

Пізніше у НАБУ повідомили, що затримали Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

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