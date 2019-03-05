Букін і Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті

Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Гладковський і Букін організували схему семикратної переплати за прилади для літаків

Нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Наші гроші".

За даними журналістського розслідування, в серпні 2016 "Укрспецекспорт", який тоді очолював Букін, закупив запчастини у фірми ТОВ "АН Сервіс" на 14,38 млн гривень для ремонту АН-26 Національної гвардії Казахстану. Кошти були перераховані за шість висотомірів РВ-5МД1, ВЕМ-72ФГ і ВМФ-50 російського виробництва.

За даними митниці, заявлена на кордоні України вартість була на рівні 11,85 млн гривень і привезли їх з ОАЕ, причому вантаж було оформлено на експорт як запчастини для цивільних вертольотів. Компанія відправник купила їх в іншої фірми з ОАЕ, яка придбала висотоміри в Росії.

Як стверджують журналісти, за російські висотоміри "Укрспецекспорт" переплатив у сім разів. Згідно митної декларації компанії з ОАЕ, яка оформила їх на експорт, ціна вантажу становила 90 тис. доларів (менше 2,5 млн гривень за курсом на 2017). А за даними іншої митної бази, Росію вантаж залишив за ще нижчою ціною.

Таким чином, "Укроборонпром" заплатив 580 тис. доларів за товар, чиста вартість якого - 85 тис. доларів. Журналісти підрахували, що з 460 тис. доларів переплати учасники схеми витратили 160 тис. на обнал, транзитні фірми і розмитнення за завищеною ціною. Чистий прибуток склав 300 тис. доларів.

Також у розпорядженні журналістів виявилися відомості про те, як учасники схеми розподіляли між собою авансовий транш за висотоміри. Букіну з авансової суми дісталося 10 тис. доларів відкату, Гладковському-старшому - 30 тис. доларів. При цьому невідомо, як розділили решту прибутку. Зазначимо, у схемі також були задіяні Віталій Жуков і син Гладковського, які контролюють компанію "Оптимумспецдеталь", що раніше була помічена в інших схемах в оборонному секторі.

Нагадаємо, вчора президент Петро Порошенко після скандалу з корупцією в оборонній сфері звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Крім того, через розкрадання в оборонному секторі цього тижня відбудеться засідання РНБО.