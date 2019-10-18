В САП розповіли суть підозри Гладковському 

Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Гладковський міг чинити тиск на заступника міністра оборони Павловського

Підозрюваний у зловживанні службовим становищем Олег Гладковський міг вплинути на рішення про зміну державного оборонного замовлення. Про це заявив прокурор САП Юрій Олефір, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, близько 22:00 години Вищий антикорупційний суд перейшов до розгляду справи по суті і заслуховування сторін.

"Органом досудового розслідування встановлено, що у пана Гладковського з метою отриманням ним неправомірної вигоди для підконтрольної йому юридичної особи виник умисл використати службові повноваження, щоб чинити тиск на осіб, на яких він мав вплив ...з метою внести зміни до державного оборонного замовлення, чим забезпечити можливість реалізації підконтрольною йому юридичною особою вантажного автомобільного транспорту для Міноборони в доволі значних обсягах", - повідомив Олефір.

В прокуратурі наголосили, що зафіксували телефонні розмови Гладковського, в яких ним здійснено тиск на заступника міністра оборони Павловського.

"Зокрема, 6.03.2017 року під час телефонної розмови з паном Полтораком вказане питання обговорював, однак вони не дійшли згоди. Наступного дня під час телефонної розмови з Павловським пан Гладковський використав свої службові повноваження, щоб схилити Павловського до зміни вимог, затверджених постановою Кабміну щодо держоборонного замовлення: з метою виключити вимогу щодо 60% локалізації відповідного виробництва, а також забезпечити поставки для Міністерства оборони вантажного автомобільного транспорта - виробництва саме підконтрольної йому юридичної особи" - додав він.

Раніше повідомлялося, що однією з підстав затримання Гладковського стала інформація про наявність у нього майна за кордоном та в офшорах.

РБК-Україна писало, що САП клопотатиме про запобіжний захід для Олега Гладковського у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 100 млн гривень.