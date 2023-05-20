Суд Гааги осудил объявление РФ о розыске прокурора, выдавшего ордер на Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МКС.

Международный уголовный суд осознает и глубоко обеспокоен необоснованными и неоправданными принудительными мерами, которые, как сообщается, приняты против должностных лиц МУС, в частности, прокурора суда и судей Палаты предварительного производства II властями Российской Федерации.

"МУС считает эти меры неприемлемыми. Суд будет оставаться непоколебимым в выполнении своего законного мандата по обеспечению ответственности за тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества в целом", - говорится в заявлении.

Что предшествовало

В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Суд в Гааге признал их виновными в незаконной депортации украинских детей в РФ.

Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Однако россияне в своей привычной манере начали придумывать новые шествия и объявили в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана, который поспособствовал выдаче ордера на арест российского диктатора.

Кроме того, в Госдуме РФ даже подготовили поправки в закон "О безопасности", запрещающие деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против РФ и ее граждан.

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