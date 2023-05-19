Обиделись на ордер для Путина. В России объявили в розыск прокурора суда Гааги

Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Ранее он поспособствовал выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".

Согласно информации в карточке МВД РФ, прокурор МУС разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно не указано.

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге считает их виновными в незаконной депортации украинских детей в РФ.

Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС. При этом ордер на арест Путина и Львовой-Беловой будет действовать до конца их жизни.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Реакция РФ на ордер

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решение суда по аресту Путина не имеет значения, а пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков говорил, что РФ не признает юрисдикцию суда.

При этом в Госдуме РФ подготовили поправки к закону "О безопасности", запрещающие деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против РФ и ее граждан.