ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обиделись на ордер для Путина. В России объявили в розыск прокурора суда Гааги

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 17:28
Обиделись на ордер для Путина. В России объявили в розыск прокурора суда Гааги Фото: прокурор МУС Карим Хан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Ранее он поспособствовал выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".

Согласно информации в карточке МВД РФ, прокурор МУС разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно не указано.

Обиделись на ордер для Путина. В России объявили в розыск прокурора суда Гааги

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге считает их виновными в незаконной депортации украинских детей в РФ.

Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС. При этом ордер на арест Путина и Львовой-Беловой будет действовать до конца их жизни.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Реакция РФ на ордер

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решение суда по аресту Путина не имеет значения, а пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков говорил, что РФ не признает юрисдикцию суда.

При этом в Госдуме РФ подготовили поправки к закону "О безопасности", запрещающие деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против РФ и ее граждан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов