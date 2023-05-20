ua ru
Сб, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд Гааги засудив оголошення РФ про розшук прокурора, який видав ордер на Путіна

Новость на русском →
Гаага, Субота 20 травня 2023 19:14
Суд Гааги засудив оголошення РФ про розшук прокурора, який видав ордер на Путіна Фото: суд Гааги засудив дії РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародний кримінальний суд стурбований необґрунтованими та невиправданими примусовими заходами з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МКС.

Міжнародний кримінальний суд усвідомлює та глибоко стурбований необґрунтованими та невиправданими примусовими заходами, які, як повідомляється, вжито проти посадових осіб МКС, зокрема, прокурора суду та суддів Палати попереднього провадження II владою Російської Федерації.

"МКС вважає ці заходи неприйнятними. Суд залишатиметься непохитним у виконанні свого законного мандату щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому", - йдеться в заяві.

Що передувало

В березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд у Гаазі визнав їх винними у незаконній депортації українських дітей до РФ.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Однак росіяни у своїй звичній манері почали вигадувати нові ходи та оголосили в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана., який посприяв видачі ордера на арешт російського диктатора.

Крім того, в Держдумі РФ навіть підготували поправки до закону "Про безпеку", що забороняють діяльність Міжнародного кримінального суду, а також діяльність міжнародних органів, спрямовану проти РФ та її громадян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України МКС
NEWS
В Криму стався вибух на аеродромі: пошкоджено військовий вертоліт
В Криму стався вибух на аеродромі: пошкоджено військовий вертоліт
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів