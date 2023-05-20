Суд Гааги засудив оголошення РФ про розшук прокурора, який видав ордер на Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МКС.

Міжнародний кримінальний суд усвідомлює та глибоко стурбований необґрунтованими та невиправданими примусовими заходами, які, як повідомляється, вжито проти посадових осіб МКС, зокрема, прокурора суду та суддів Палати попереднього провадження II владою Російської Федерації.

"МКС вважає ці заходи неприйнятними. Суд залишатиметься непохитним у виконанні свого законного мандату щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому", - йдеться в заяві.

Що передувало

В березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд у Гаазі визнав їх винними у незаконній депортації українських дітей до РФ.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Однак росіяни у своїй звичній манері почали вигадувати нові ходи та оголосили в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана., який посприяв видачі ордера на арешт російського диктатора.

Крім того, в Держдумі РФ навіть підготували поправки до закону "Про безпеку", що забороняють діяльність Міжнародного кримінального суду, а також діяльність міжнародних органів, спрямовану проти РФ та її громадян.

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