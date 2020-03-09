Суд Гааги розглядає справу МН17: онлайн

Сьогодні, 9 березня, розпочинається судовий процес у справі про авіакатастрофу малазійського Boeing 777 на Донбасі в 2014 році, в результаті якої загинули 298 осіб. РБК-Україна стежить за тим, як проходить перше слухання.

Кого підозрює слідство

На сьогодні слідство висунуло звинувачення і видало міжнародний ордер на арешт чотирьох осіб. При цьому підкреслюється, що серед них немає тих, хто випустив ракету, однак вони мали безпосереднє відношення до бойових дій і могли впливати на прийняття рішень.

На лаві підсудних сьогодні мали б бути колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубинський ("Хмурий"), колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін ("Стрєлков") і підполковник ВДВ Олег Пулатов ("Гюрза"). Всі троє є громадянами Росії та бойовими офіцерами.

Також серед обвинувачених є український бойовик Леонід Харченко ("Крот"). На судовому процесі буде присутній захист росіянина Пулатова, який забезпечить юрист Олена Кутьїна і нідерландські адвокати.

Катастрофа МН17 забрала життя 298 осіб

Літак "Малазійських авіаліній" зазнав аварії 17 липня 2014 року у розпал бойових дій на Донбасі. Літак рейсу МН17 летів за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, загинули 298 пасажирів і членів екіпажу. За кількістю жертв входить до десятки найбільших авіакатастроф в історії.

Уламки впали в районі населених пунктів Грабове, Розсипне і Петропавлівка Донецької області. За даними міжнародного слідства, у літак влучила ракета, випущена з ЗРК "Бук". Даний зенітно-ракетний комплекс на Донбас поставила Російська Федерація, оскільки українська сторона на той момент до антитерористичної операції активно залучала бойову авіацію.

Станом на 17 липня 2014 року район, над яким збили лайнер, контролювали бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки". У перші хвилини після катастрофи, вони оголосили про те, що збили український військовий літак. Коли стало відомо про катастрофу цивільного борту, бойовики "ДНР" та Росія оголосили, що МН17 збили українські винищувачі. Надалі всі звинувачення на адресу Києва були спростовані Спільною слідчою групою (JIT).

Бортові самописці під тиском міжнародної громадськості бойовики передали Малайзії, після чого їх розшифровкою зайнялися Нідерланди, які взяли на себе провідну роль у розслідуванні. Протягом декількох місяців тривало вивезення останків жертв і уламків літака.