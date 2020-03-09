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Справа МН17: захист зможе клопотати про проведення нового розслідування

Новини » Політика     09.03.2020 - 12:58
Справа МН17: захист зможе клопотати про проведення нового розслідування
Фото: суд по справі MH17 в Гаазі (twitter.com/ChristopherJM)

Суд вивчить, чи справді захист у такому розслідуванні зацікавлений

Після подання звинувачення підозрюваним у справі МН17, під час наступної судової сесії, яка проходитиме в червні, сторона захисту зможе подати свої попередні заперечення проти звинувачень прокуратури. Про це заявив головуючий суддя по справі МН17 Хендрік Стейнхаюс, передає кореспондент РБК-Україна.

Також захист зможе клопотати про проведення додаткового розслідування, і суд вивчить, чи справді захист у такому розслідуванні зацікавлений.

Нагадаємо, прокуратура Нідерландів пред'явить звинувачення підозрюваним у справі MH17 за двома пунктами. Зокрема, ліквідації рейсу MH17, яка призвела до загибелі всіх, хто знаходився на борту людей, яка карається відповідно до 168-ю статтею голландського кримінального кодексу, і вбивстві 298 людей, що знаходилися на борту рейсу MH17, яка карається відповідно до 289-ї статті голландського кримінального кодексу.

Відзначимо, сьогодні в Нідерландах почався судовий процес у справі MH17. Підозрюваними у справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гиркин і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

Суд Гааги розглядає справу МН17: онлайн Прокуратура пред'явить звинувачення підозрюваним у справі MH17 за двома пунктами
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