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Справа МН17: суддя в Гаазі розповів, коли буде прийнято рішення по підозрюваним

Новини » Політика     09.03.2020 - 14:26
Справа МН17: суддя в Гаазі розповів, коли буде прийнято рішення по підозрюваним
Фото: суд по справі MH17 в Гаазі (twitter.com/ChristopherJM)

Підозрюваними у справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко

Головуючий в окружному суді Гааги у справі про катастрофу рейсу МН17 суддя Хендрік Штейнгауз заявив, що для винесення рішення в справі про причетність чотирьох осіб до трагедії знадобиться більше 14 днів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, підозрюваними у справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

"Рішення суду зазвичай оголошується через 14 днів після слухань. У цьому випадку це займе більше часу", - оголосив Стэйнхаус.

Нагадаємо, в публікації нідерландської видання AD повідомляється, що підозрюваний у справі МН17 росіянин Сергій Дубинський веде розкішний спосіб життя в Росії і не боїться судового засідання по "Боїнгу".

Додамо, у Нідерландах розпочалося перше судове засідання по підозрюваним у справі збиття літака рейсу МН17.

Нагадаємо, українська делегація на суді представлена заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим, одним із заступників голови СБУ, послом України в Нідерландах Всеволодим Ченцовим і заступником директора департаменту МЗС України з міжнародним правом Оксаною Золотарьовою.

Підозрюваний по справі МН17 веде розкішний спосіб життя в Росії, - AD Справа МН17: захист зможе клопотати про проведення нового розслідування
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