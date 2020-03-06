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Катастрофа MH17: склад Спільної слідчої групи змінять напередодні суду

Новини » Політика     06.03.2020 - 15:38
Катастрофа MH17: склад Спільної слідчої групи змінять напередодні суду
Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)

Україна та інші учасники JIT змінять представників у слідчій групі

Напередодні суду у справі про катастрофу MH17 на Донбасі змінять склад Спільної слідчої групи (JIT). Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, 8 березня пройде зустріч Спільної слідчої групи, на якій сторони підпишуть угоду про продовження її роботи. До неї також буде входити прокурор від Офісу генпрокурора України.

"Офіційне оновлення переліку членів міжнародної Спільної слідчої групи, причому всіх держав, а не тільки України, буде 8 березня, за день до старту судового процесу. Нашою метою є як збереження інституційної пам'яті в цьому розслідуванні, так і посилення команди професійними прокурорами з української сторони. І це буде виконано", - зазначив Мамедов.

Він також додав, що до складу групи прокурорів у національному провадженні у справі MH17 входять 9 прокурорів Департаменту нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Відзначимо, до складу JIT входять прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, а також представники Євроюсту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кримінальна справа про катастрофу МН17 містить 36 тис. сторінок.

Раніше також стало відомо, що особистості свідків по справі МН17 збережуть в анонімності.

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