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У справі про катастрофу MH17 з'являться нові підозрювані, - Офіс генпрокурора

Новини » Політика     09.03.2020 - 14:27
У справі про катастрофу MH17 з'являться нові підозрювані, - Офіс генпрокурора
Фото: Гюндуз Мамедов і посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов (РБК-Україна)

Україна продовжує слідство на національному рівні

Українська прокуратура впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані. Про це в перерві судового засідання заявив журналістам заступник генпрокурора і глава української делегації на судовому процесі Гюндуз Мамедов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська сторона передала Нідерландам всі матеріали щодо чотирьох підозрюваних.

"У той же час на нашому українському національному рівні слідство триває, і я впевнений, що з'являться нові фігуранти. Далі ми погодимо це з колегами з JIT і передамо їм всі зібрані матеріали щодо нових фігурантів", - заявив Мамедов.

Нагадаємо, раніше суддя Хендрік Стейнхаус заявив, що для винесення рішення у справі про причетність чотирьох підозрюваних знадобиться понад 14 днів. Йдеться про громадян Росії Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна, Олега Пулатова і про українця Леоніда Харченка.

Також повідомлялося, що звинувачення будуть пред'явлені за ліквідацію малазійського лайнера і за вбивство 298 осіб, які знаходилися на борту рейсу MH17.

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