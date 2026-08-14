Суд во Франции отменил запрет соцсетей для детей

Конституционный совет Франции заблокировал законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям лиц в возрасте до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

Что с запретом соцсетей для детей во Франции

Законопроект предлагал запретить с 1 сентября детям до 15 лет открывать учетные записи в соцсетях.

Уже существующие учетные записи должны быть закрыты в течение четырех месяцев платформами соцсетей. Они также должны использовать проверку возраста, одобренную французским регулятором.

Однако Конституционный совет Франции признал, что законопроект не "определяет условия и ограничения", при которых подтверждение возраста должно быть предоставлено. Также он нарушает свободу и неприкосновенность частной жизни.

Законопроект переделают

Макрон еще в апреле призвал подростков отключать свои устройства и читать, чтобы стать лучшими гражданами. Теперь он поручил премьер-министру Себастьяну Лекорню переработать законопроект, чтобы учесть обеспокоенность Конституционного совета, говорится в заявлении Елисейского дворца.

В президентском офисе также заявили, что Макрон стремится к тому, чтобы реформа вступила в силу до весны 2027 года. В это время во Франции состоятся президентские выборы, на которых Макрон уже не сможет баллотироваться.

Что говорят в ЕС и мире

Запрет или ограничение доступа детей к соцсетям обсуждается и на уровне ЕС. Но хотя пока такое решение не было принято.

Ряд стран, таких как Греция и Испания, хотят ввести подобный запрет на национальном уровне.

Первой страной в мире, запретившей детям до 16 лет зарегистрироваться в соцсетях, стала Австралия.