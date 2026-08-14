Суд во Франции отменил запрет соцсетей для детей
Конституционный совет Франции заблокировал законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям лиц в возрасте до 15 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.
Что с запретом соцсетей для детей во Франции
Законопроект предлагал запретить с 1 сентября детям до 15 лет открывать учетные записи в соцсетях.
Уже существующие учетные записи должны быть закрыты в течение четырех месяцев платформами соцсетей. Они также должны использовать проверку возраста, одобренную французским регулятором.
Однако Конституционный совет Франции признал, что законопроект не "определяет условия и ограничения", при которых подтверждение возраста должно быть предоставлено. Также он нарушает свободу и неприкосновенность частной жизни.
Законопроект переделают
Макрон еще в апреле призвал подростков отключать свои устройства и читать, чтобы стать лучшими гражданами. Теперь он поручил премьер-министру Себастьяну Лекорню переработать законопроект, чтобы учесть обеспокоенность Конституционного совета, говорится в заявлении Елисейского дворца.
В президентском офисе также заявили, что Макрон стремится к тому, чтобы реформа вступила в силу до весны 2027 года. В это время во Франции состоятся президентские выборы, на которых Макрон уже не сможет баллотироваться.
Что говорят в ЕС и мире
Запрет или ограничение доступа детей к соцсетям обсуждается и на уровне ЕС. Но хотя пока такое решение не было принято.
Ряд стран, таких как Греция и Испания, хотят ввести подобный запрет на национальном уровне.
Первой страной в мире, запретившей детям до 16 лет зарегистрироваться в соцсетях, стала Австралия.
Ранее РБК-Украина писало, что детям до 15 лет во Франции нельзя будет пользоваться социальными сетями. Парламент принял соответствующий закон.
Напомним, что Европейский Союз готовит официальное законодательство по ограничению доступа детей к соцсетям. Причина - угрозы для их ментального здоровья и манипуляции со стороны алгоритмов.