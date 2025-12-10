Австралия первой в мире запретила соцсети для детей до 16 лет: как это будет работать

Австралия стала первой страной в мире, которая полностью запретила пользование соцсетями для детей в возрасте до 16 лет. Ограничения начали действовать с сегодняшнего дня, 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Крупнейшие платформы - TikTok, YouTube, Instagram и Facebook - обязаны блокировать доступ несовершеннолетним или заплатить штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (33 млн долларов США).

Премьер-министр Энтони Албанезе назвал принятие закона "гордым днем" для австралийских семей и убежден, что новые правила существенно уменьшат вред от соцсетей для психического здоровья подростков. По его словам, это "одна из крупнейших социальных реформ", которая может стать примером для других стран.

Как будет работать запрет

Новые правила охватывают 10 крупнейших соцсетей. Платформы должны внедрить систему проверки возраста, которая может включать:

определение возраста по поведенческим признакам,

загрузку селфи для возрастной оценки,

предоставление документов или банковских данных.

Комиссар по онлайн-безопасности Джули Инман Грант сообщила, что родители в США и других странах уже призывают свои правительства последовать примеру Австралии.

При этом компания X Илона Маска стала последней из платформ, согласившихся выполнить требования.

Что говорят критики

Несмотря на широкий общественный запрос, новый закон раскритиковали технологические компании и группы по защите свободы слова. Они указывают, что запрет может ограничить доступ молодежи к общению и поддержке. Некоторые из подростков также выразил опасения, что отсутствие соцсетей ухудшит их психическое состояние и изолирует от сообществ, которые помогают найти единомышленников.

По данным правительства, перед вступлением в силу запрета 86% детей в возрасте 8-15 лет активно пользовались соцсетями.