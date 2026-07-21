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Во Франции приняли скандальный закон о запрете соцсетей для детей

22:55 21.07.2026 Вт
3 мин
Теперь юным гражданам Франции закрыты развлечения и общение в Интернете
aimg Елена Бджола
Во Франции приняли скандальный закон о запрете соцсетей для детей Фото: во Франции запрещают соцсети для детей до 15 лет (Getty Images)
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Детям до 15 лет во Франции нельзя будет пользоваться социальными сетями. Парламент принял соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в Х.

Макрон объявил о решении парламента

Вечером 21 июля Макрон сообщил, что выполнил свое обещание по поводу запрета социальных сетей для детей.

"Я обязался это сделать, и теперь этот вопрос проголосовали: социальные сети будут запрещены для лиц до 15 лет с начала учебного года", - уточнил он.

Президент Франции поблагодарил парламентариев за это решение.

"Конституционный совет должен поддержать это решение, а затем действовать, чтобы сделать это мероприятие конкретным, и защитить наших детей в Интернете", - заявил он.

Что в законе о запрете соцсетей

Национальное собрание выступает за широкий запрет, охватывающий все онлайн-сервисы социальных сетей. В то время как сенаторы поддержали "черный список", определяющий конкретные платформы, к которым детям младше 15 лет будет запрещен доступ.

Некоторые сервисы будут разрешены:

  • онлайн-энциклопедии,
  • образовательные и научные справочники,
  • платформы, используемые для разработки и обмена ПО с открытым кодом.

Законопроект также запретит использование мобильных телефонов во французских средних школах. Это расширит ограничения, уже применяемые во многих начальных и средних учебных заведениях.

Какие страны ограничивают соцсети для детей

Франция является частью более широкого международного движения по введению более строгих ограничений на использование соцсетей детьми.

Австралия, Великобритания, Турция и Индонезия среди стран, которые ввели или приняли подобные меры.

Что говорят в ЕС

Европейская комиссия предупредила, что французский законопроект, запрещающий детям до 15 лет пользоваться соцсетями, будет нарушать закон ЕС об онлайн-контенте. Покольку таким образом, французские регуляторы получают полномочия, выходящие за рамки правовой базы блока.

В заключении в начале июля требуется от французских законодателей пересмотреть законопроект, даже несмотря на то, что Комиссия одобрила усилия по лучшей защите детей в Интернете.

Напомним, ЕС готовит официальное законодательство для ограничения доступа детей к соцсетям. Причинами являются угрозы их ментального здоровья и манипуляции со стороны алгоритмов.

Австралия первой в мире полностью запретила пользование соцсетями для детей младше 16 лет. Ограничения вступили в силу с 10 декабря 2025 года.

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