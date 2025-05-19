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Интернет - по паспорту? В ЕС предлагают заблокировать соцсети, но не для всех

Понедельник 19 мая 2025 18:16
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Интернет - по паспорту? В ЕС предлагают заблокировать соцсети, но не для всех Некоторые страны ЕС предлагают ограничить использование соцсетей по возрасту (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Испания, Греция и Франция предлагают ввести в Европейском Союзе возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. Для начала дискуссии по этому вопросу уже разработан соответствующий политический документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Что может измениться для пользователей сети в ЕС

В целом Испания, Греция и Франция настаивают на том, чтобы Европейская комиссия:

  • ввела систему проверки возраста в сети в ЕС;
  • установила минимальный возраст для доступа к социальным сетям.

Греция и Франция поддерживают запрет социальных сетей для пользователей в возрасте до 15 лет. Однако Испания предлагает оставить этот вопрос открытым - для более широкого обсуждения в рамках ЕС.

Параллельно с этим каждая страна работает над собственными решениями:

  • Испания и Франция - вводят обязательную проверку возраста для сайтов для взрослых;
  • Греция же запустила инструмент цифрового управления - так называемый "Детский кошелек" (приложение для проверки возраста пользователей и родительского контроля).

Почему доступ к соцсетям предлагают ограничить

Министры цифровых технологий Испании, Греции и Франции утверждают, что "плохо разработанные цифровые продукты и услуги" вызывают ряд проблем со здоровьем у несовершеннолетних, которые "постоянно сталкиваются с тривиальным или сравнительным контентом".

Учитывая это, чиновники предлагают ускорить работу над законодательством, которое поможет:

  • ограничить доступ молодежи к "сомнительному контенту" и такому, который "вызывает зависимость";
  • усилить возможности родителей ограничивать использование платформ социальных сетей и сайтов для взрослых.

Насколько вероятны такие изменения в ЕС

Уже сейчас в ЕС готовят общеевропейское приложение для проверки возраста - как временное решение в рамках запусков цифровых кошельков ЕС в конце 2026 года.

В то же время некоторые европейские страны хотят, чтобы приложение "шло дальше" - не только позволяло проверку возраста, но и поддерживало механизмы родительского контроля и ограничивало использование определенных приложений для несовершеннолетних.

Испания, Греция и Франция заявляют: крайне важно установить "принцип цифрового совершеннолетия для социальных сетей онлайн". Речь идет о возрасте, до которого несовершеннолетние граждане не смогут пользоваться социальными сетями.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Комиссия уже представила проект рекомендаций по защите несовершеннолетних - в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах (DSA).

Поэтому Испания, Греция и Франция хотят, чтобы в окончательной версии этих рекомендаций (которые должны быть опубликованы до конца лета) была учтена также их позиция.

Уточняется, что созданный этой тройкой стран политический документ планируют обсудить на встрече с другими министрами цифровых технологий ЕС во время встречи 5 июня.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Австралия стала первой страной в мире, которая запретила использование социальных сетей детям, установив конкретные возрастные ограничения.

Читайте также, что следует знать родителям для защиты детей в социальных сетях.

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