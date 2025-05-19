Интернет - по паспорту? В ЕС предлагают заблокировать соцсети, но не для всех
Испания, Греция и Франция предлагают ввести в Европейском Союзе возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. Для начала дискуссии по этому вопросу уже разработан соответствующий политический документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Что может измениться для пользователей сети в ЕС
В целом Испания, Греция и Франция настаивают на том, чтобы Европейская комиссия:
- ввела систему проверки возраста в сети в ЕС;
- установила минимальный возраст для доступа к социальным сетям.
Греция и Франция поддерживают запрет социальных сетей для пользователей в возрасте до 15 лет. Однако Испания предлагает оставить этот вопрос открытым - для более широкого обсуждения в рамках ЕС.
Параллельно с этим каждая страна работает над собственными решениями:
- Испания и Франция - вводят обязательную проверку возраста для сайтов для взрослых;
- Греция же запустила инструмент цифрового управления - так называемый "Детский кошелек" (приложение для проверки возраста пользователей и родительского контроля).
Почему доступ к соцсетям предлагают ограничить
Министры цифровых технологий Испании, Греции и Франции утверждают, что "плохо разработанные цифровые продукты и услуги" вызывают ряд проблем со здоровьем у несовершеннолетних, которые "постоянно сталкиваются с тривиальным или сравнительным контентом".
Учитывая это, чиновники предлагают ускорить работу над законодательством, которое поможет:
- ограничить доступ молодежи к "сомнительному контенту" и такому, который "вызывает зависимость";
- усилить возможности родителей ограничивать использование платформ социальных сетей и сайтов для взрослых.
Насколько вероятны такие изменения в ЕС
Уже сейчас в ЕС готовят общеевропейское приложение для проверки возраста - как временное решение в рамках запусков цифровых кошельков ЕС в конце 2026 года.
В то же время некоторые европейские страны хотят, чтобы приложение "шло дальше" - не только позволяло проверку возраста, но и поддерживало механизмы родительского контроля и ограничивало использование определенных приложений для несовершеннолетних.
Испания, Греция и Франция заявляют: крайне важно установить "принцип цифрового совершеннолетия для социальных сетей онлайн". Речь идет о возрасте, до которого несовершеннолетние граждане не смогут пользоваться социальными сетями.
Издание напоминает, что на прошлой неделе Комиссия уже представила проект рекомендаций по защите несовершеннолетних - в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах (DSA).
Поэтому Испания, Греция и Франция хотят, чтобы в окончательной версии этих рекомендаций (которые должны быть опубликованы до конца лета) была учтена также их позиция.
Уточняется, что созданный этой тройкой стран политический документ планируют обсудить на встрече с другими министрами цифровых технологий ЕС во время встречи 5 июня.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Австралия стала первой страной в мире, которая запретила использование социальных сетей детям, установив конкретные возрастные ограничения.
Читайте также, что следует знать родителям для защиты детей в социальных сетях.
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