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Суд Евросоюза отменил санкции в отношении сына российского миллиардера

Среда 20 марта 2024 15:27
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Суд Евросоюза отменил санкции в отношении сына российского миллиардера Архивное фото: Никита Мазепин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз должен будет снять санкции против сына российского миллиардера Никиты Мазепина.

Об этом заявил суд ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Издание отмечает, что судьи признали, что семейные связи сами по себе являются недостаточным основанием для санкций против бывшего пилота "Формулы-1".

Никита Мазепин находился под ограничениями с марта 2022 года и остался без контракта с командой Haas.

Его отец Дмитрий Мазепин, который входит в список самых богатых россиян, остается в санкционном списке Евросоюза даже после того, как продал свой пакет акций в компании "Уралхим".

Также Никита Мазепин остается под санкциями Канады и Британии.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.

Также правительство Канады сняло санкции с четырех человек, в том числе бывшей жены миллиардера Михаила Фридмана Ольги Айзиман. Суд постановил, что финансово не зависит от олигарха.

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