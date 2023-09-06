Суд Евросоюза отменил санкции против российского бизнесмена Шульгина

Суд Европейского союза сегодня, 6 сентября, снял санкции против основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на суд ЕС .

Что этому предшествовало

8 апреля 2022 года ЕС ввел санкции против Шульгина. Тогда их обосновали тем, что он был влиятельным бизнесменом и гендиректором компании Ozon.

В день полномасштабного вторжения РФ в Украину Шульгин пришел на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, который обсуждал с российскими бизнесменами дальнейшую деятельность в условиях санкций.

Уже 11 апреля Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава совета директоров.

Что будет дальше

Решение о снятии санкций с Шульгина вступит в силу после окончания срока на подачу апелляции со стороны Совета ЕС.

Отмечается, что это может быть первым случаем, когда ЕС снял санкции с российского бизнесмена. Ранее ограничения снимали только с родственником бизнесменов.

Ярким примером было снятие санкции с матери российского бизнесмена и главаря ЧВК "Вагнера" Виолетты Пригожиной.

Что известно о компании и Шульгине

"Ozon" - старейший российский универсальный интернет-магазин; по данным исследовательского агентства Data Insight, второй по обороту онлайн-магазин России. Компания появилась в 1998 году.

Шульгин российский бизнесмен, который также находится под санкциями Британии, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии и Украины.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Также соучредитель компании "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил ЕС упразднить санкции против него. Это произошло после его первого осуждения войны РФ против Украины.

Сегодня стало известно, что суд Европейского Союза отклонил апелляцию на санкции Геннадия Тимченко, российского олигарха и давнего союзника президента Владимира Путина, занесенного в черный список после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.