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Суд Євросоюзу скасував санкції щодо сина російського мільярдера

Середа 20 березня 2024 15:27
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Суд Євросоюзу скасував санкції щодо сина російського мільярдера Архівне фото: Микита Мазепін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз повинен буде зняти санкції проти сина російського мільярдера Микити Мазепіна.

Про це заявив суд ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Видання зазначає, що судді визнали, що сімейні зв'язки самі по собі є недостатньою підставою для санкцій проти колишнього пілота "Формули-1".

Микита Мазепін перебував під обмеженнями з березня 2022 року і залишився без контракту з командою Haas.

Його батько Дмитро Мазепін, який входить до списку найбагатших росіян, залишається в списку санкцій Євросоюзу навіть після того, як продав свій пакет акцій у компанії "Уралхім".

Також Микита Мазепін залишається під санкціями Канади та Британії.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

У вересні суд ЄС зняв санкції із засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.

Також уряд Канади зняв санкції з чотирьох осіб, зокрема колишньої дружини мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман. Суд постановив, що вона фінансово не залежить від олігарха.

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