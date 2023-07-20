Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Согласно документу британского правительства, с 20 июля с Тинькова сняты санкции, предусматривающие замораживание активов, запрет предоставления трастовых услуг и въезд в страну.

Санкции Британии против Тинькова

Российский бизнесмен Олег Тыньков попал под британские санкции спустя месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В марте этого года Тиньков официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из списка санкций.

"Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, поддерживающих российского диктатора Владимира Путина или способствующих войне. Печально, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на поддерживающих Путина и его вторжение", - говорится в заявлении российского олигарха.

Ранее Тиньков заявил, что официально отказался от российского гражданства.