ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова

Новина українською →
Великобритания, Четверг 20 июля 2023 15:50
Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова Фото: российский олигарх Олег Тыньков (life.ru)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания упразднила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Согласно документу британского правительства, с 20 июля с Тинькова сняты санкции, предусматривающие замораживание активов, запрет предоставления трастовых услуг и въезд в страну.

Санкции Британии против Тинькова

Российский бизнесмен Олег Тыньков попал под британские санкции спустя месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В марте этого года Тиньков официально обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из списка санкций.

"Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, поддерживающих российского диктатора Владимира Путина или способствующих войне. Печально, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на поддерживающих Путина и его вторжение", - говорится в заявлении российского олигарха.

Ранее Тиньков заявил, что официально отказался от российского гражданства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Санкции против России
NEWS
Сырский: для возвращения Бахмута созданы все условия
Сырский: для возвращения Бахмута созданы все условия
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию