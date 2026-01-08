RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Суд разрешил Шуфричу выйти из СИЗО под залог, - источники

Фото: Нестор Шуфрич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Киевский апелляционный суд разрешил альтернативу в мере пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

По данным источников, речь идет о постановлении суда от 6 января, которое предусматривает возможность внесения альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен.

В случае внесения этой суммы Шуфрич будет иметь право выйти из-под стражи.

В то же время, по данным собеседников, по состоянию на данный момент залог еще не внесен.

Дело Шуфрича

Народного депутата Нестора Шуфрича (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир") взяли под стражу в сентябре 2023 года.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по делу о государственной измене.

По данным следствия, Шуфрич был связан с Владимиром Сивковичем - бывшим секретарем СНБО, которого правоохранители считают агентом ФСБ России и координатором российской агентурной сети в Украине.

Кроме того, по информации источников РБК-Украина, во время обысков у депутата обнаружили материалы со схемами так называемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.

С момента задержания суд неоднократно продлевал Шуфричу содержание под стражей.

 

Справочно

Нестор Шуфрич является пророссийским политиком, представителем запрещенной ОПЗЖ и к тому же был председателем комитета ВР по вопросам свободы слова. Он является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нестор ШуфричСуд