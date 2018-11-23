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Суд у справі Труханова перенесли на 13 грудня

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 17:05
Суд у справі Труханова перенесли на 13 грудня
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Також суд призначив додаткове засідання на 27 грудня

Малиновський районний суд Одеси переніс засідання по справі мера Одеси Геннадія Труханова на 13 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Траса Е-95".

Як повідомляється, сьогодні в суді прокурори продовжили зачитувати обвинувальний акт у справі про багатомільйонні розкрадання при купівлі будівлі заводу "Краян" для облаштування нової мерії, фігурантом якої є Труханов.

Наголошується, що головуючий суддя перервав читання після оголошення кваліфікацій і запропонував призначити додаткове засідання на 11:00 27 грудня, аргументувавши це тим, що потім очікується великий розрив в судовому засіданні - майже місяць.

"Чергове судове засідання відбудеться у четвер, 13 грудня, 11 годин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 листопада суд Одеси завершив підготовче провадження по справі і приступив до розгляду справи Труханова по суті. Зокрема, в ході засідання суд відхилив всі клопотання, заявлені захистом, і відмовився знімати арешт з половини коштів, заплачених містом за адміністративну будівлю заводу "Краян" (92 млн гривень).

Раніше повідомлялося, що САП вручила обвинувальні акти 8 підозрюваним у справі Труханова.

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