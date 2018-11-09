Суд залишив без змін запобіжні заходи фігурантам "справи Труханова"

Фото: Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд відхилив усі клопотання захисту мера Одеси та інших фігурантів

Малиновський районний суд відхилив всі клопотання захисту мера Одеси Геннадія Труханова та інших фігурантів так званого справи "Краян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Повідомляється, що суд завершив підготовче провадження по справі і приступив до розгляду його по суті. Сьогодні, зокрема, суд відхилив усі клопотання, заявлені захистом. Суд відмовився знімати арешт з половини коштів, заплачених містом за адміністративну будівлю заводу "Краян" (92 млн гривень).

Крім того, суд не скасував застави (по 5,5 млн гривень) для двох фігурантів - директора ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка та директора ТОВ "еліт Девелопмент" Петра Загодиренка.

Також судова колегія залишила без розгляду скарги адвокатів на дії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національно антикорупційного бюро. Відхилили і клопотання про закриття провадження щодо оцінювачки будівлі Галини Богданової.

Перше засідання по суті призначено на 14 листопада.

Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Труханова. Як встановило слідство, Труханов з липня по грудень 2016 року разом з посадовими особами мерії Одеси та приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі 185 млн гривень. Корупційна схема реалізована під виглядом купівлі будівлі заводу "Краян" за явно завищеною вартістю.

Раніше повідомлялося, що САП вручила обвинувальний акт 8 підозрюваним у справі Труханова. Також НАБУ назвало однопартійців Труханова, причетних до розкрадання коштів.