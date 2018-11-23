Меру Одеси Труханову зачитали обвинувальний акт

Фото: Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Труханова підозрюють у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою

В Малиновському районному суді Одеси сьогодні, 23 листопада, зачитали обвинувальний акт меру міста Геннадію Труханову та іншим посадовим особам, яких звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Повідомляється, що сьогодні в залі був присутній Труханов з заступниками та іншими чиновникам Одеської міської ради. Прокурор зачитував обвинувальний акт - в ньому всього 174 сторінки.

Нагадаємо, 9 листопада суд відхилив усі клопотання захисту мера Одеси Геннадія Труханова та інших фігурантів так званої справи "Краян".

Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Труханова. Як встановило слідство, Труханов з липня по грудень 2016 року разом з посадовими особами мерії Одеси та приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі 185 млн гривень. Корупційна схема реалізована під виглядом купівлі будівлі заводу "Краян" за явно завищеною вартістю.