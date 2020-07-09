Суд у справі Порошенка та гасіння пожеж в Луганській області: новини за 8 липня

Звинувачення відмовилося від запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка, пожежу в селі Смолянинове під Сєверодонецьком повністю ліквідовано, призначений новий мовний омбудсмен. Детальніше про те, що сталося в середу, 8 липня, - в матеріалі РБК-Україна

У Луганській області загасили один із осередків пожежі

Пожежу в селі Смолянинове під Сєверодонецьком повністю ліквідовано. Місцеві жителі відмовилися переселятися зі згорілих будинків у виділену будівлю амбулаторії.

Раніше українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи отримала гарантії режиму безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області.

Росія звинуватила Україну в нібито зриві підготовки обміну полоненими

Представник Російської Федерації в Тристоронньої контактної групи щодо регулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську сторону в нібито зриві підготовки обміну утримуваними особами. За його словами, Київ відмовився від домовленостей щодо складання списків на обмін.

За його словами, списки повинні були бути складені відповідно до чотирьох категорій полонених.

"Буквально в ході засідання київська делегація заявила, що вона хоче ще дві категорії. Це істотно загальмує процес обміну і звільнення", - заявив Гризлов.

Звинувачення відмовилося від запобіжного заходу для Порошенка

Прокурори відмовилися від запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова вирішила завершити досудове розслідування у справі про призначення першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

У зв'язку з завершенням розслідування обирати запобіжний захід Порошенко не потрібно.

Призначений новий мовний омбудсмен

Кабінет міністрів призначив Тараса Креміня новим Уповноваженим по захисту державної мови. На посаду претендували також Світлана Броннікова і Святослав Літинський.

Відповідне рішення було прийнято урядом 8 липня, повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан.

Київ готується до дистанційного навчання у школах з вересня

Навчальні заклади Києва готуються до дистанційного навчання у школах з вересня. Така форма навчання буде зберігатися до кінця карантину.

Про це в ході брифінгу сказав мер міста Віталій Кличко.

"З огляду на рекомендації уряду, можу сказати одне - до кінця карантину навчання буде дистанційним. Департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа має можливість адаптувати програму до можливостей вчителів і учнів", - заявив градоначальник.

Україна розірвала меморандум з Росією про боротьбу з тероризмом

Кабінет міністрів прийняв рішення про припинення дії меморандуму з урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом. Меморандум розірвали 8 липня 2020 року.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Цей меморандум був підписаний 8 років тому - 12 липня 2012 року в Ялті.

Велику комету Neowise зняли астронавти на орбіті Землі: вражаюче відео

Ретроградна комета Neowise може стати "великою" через свою яскравість - найбільшу за останні 7 років. Астронавти на борту МКС на орбіті зняли космічну гостю на тлі Землі та опублікували в мережі вражаючі кадри.

За нею можна буде спостерігати на нашій планеті неозброєним оком майже до кінця липня.

В Україну знову увірветься спека: синоптики назвали дату

Погода в Україні знову стане спекотною вже найближчими вихідними. Але протримаються позамежні цифри на термометрі недовго - наступний тиждень буде достатньо комфортним. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За даними Діденко в Facebook, свіже повітря буде панувати в Україні в четвер, 9 липня. Але 11-12 числа стовпчики термометрів поповзуть угору. Проте з вівторка приємна температура знову повернеться.