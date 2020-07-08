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Бойовики дали гарантії безпеки для гасіння пожеж в Луганській області

Луганська область, Середа 08 липня 2020 оновлено 16:32
Бойовики дали гарантії безпеки для гасіння пожеж в Луганській області
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: Владислав Красинский

Письмове підтвердження гарантій очікується найближчим часом

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи отримала гарантії режиму безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови української делегації ТКГ Олексій Резніков.

За його словами, на засіданні ТКГ (Україна, Росія, ОБСЄ) українська делегація звернулася з проханням встановити гарантії безпеки для польотів авіації Держслужби з надзвичайних ситуацій для гасіння пожеж в Луганській області поблизу лінії розмежування.

"Дане звернення гуманітарного характеру було повністю підтримано
Координатором ТКГ - представником ОБСЄ і було надалі узгоджено учасниками засідання. Письмове підтвердження гарантій очікується найближчим часом", - повідомив Резніков.

Зазначимо, перемовини розпочалися о 13:00. Це вже третє засідання ТКГ, яке відбувається за участі переселенців з ОРДЛО у складі української делегації.

Нагадаємо, раніше бойовики відмовилися надати режим тиші через пожежі під Сєвєродонецьком, у зв'язку з чим Держслужба з надзвичайних ситуацій не могла оперативно надати авіацію для гасіння пожежі.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що авіація вже приступила до гасіння лісових пожеж, проте розуміння з боку бойовиків відсутнє.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція розглядає версію, що причиною пожежі в Луганській області може бути обстріл бойовиків.

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