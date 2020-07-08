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Україна розірвала меморандум з Росією про боротьбу з тероризмом

Середа 08 липня 2020 оновлено 14:08
Україна розірвала меморандум з Росією про боротьбу з тероризмом
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів

Кабінет міністрів прийняв рішення про припинення дії меморандуму з урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом. Меморандум розірвали 8 липня 2020 року.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Цей меморандум був підписаний 8 років тому - 12 липня 2012 року в Ялті.

Нагадаємо, в червні в українському уряді ініціювали вихід з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маргетінговіх центрів.

Додамо, що Україна вийшла з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць СНД.

Крім того, в 2019 році Україна призупинила дію ще шести міжнародних договорів, укладених в рамках СНД.

Відзначимо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав СНД "клубом невдах".

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