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Росія звинуватила Україну в нібито зрив підготовки обміну полоненими

Москва, Росія, Середа 08 липня 2020 оновлено 21:22
Росія звинуватила Україну в нібито зрив підготовки обміну полоненими
Фото: Борис Гризлов (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

За словами Бориса Гризлова, Україна нібито відмовилася від домовленостей щодо складання списків на обмін

Представник Російської Федерації в Тристоронньої контактної групи щодо регулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов звинуватив українську сторону в нібито зрив підготовки обміну утримуваними особами. За його словами, Київ відмовився від домовленостей щодо складання списків на обмін.

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, списки повинні були бути складені відповідно до чотирьох категорій полонених.

"Буквально в ході засідання київська делегація заявила, що вона хоче ще дві категорії. Це істотно загальмує процес обміну і звільнення", - заявив Гризлов.

Він також додав, що представники України в ТКГ відмовилися узгодити з представниками "ДНР" і "ЛНР" ряд ділянок розмінування на лінії зіткнення. При цьому він зазначив, що з 20 ділянок були узгоджені 13.

За словами Гризлова, українська сторона з представниками ОРДЛО домовилися з питань гарантії безпеки при проведенні робіт на КПВВ.

"Роботи по інфраструктурі КПВВ повинні бути завершені протягом чотирьох місяців або раніше", - повідомив представник Росії.

При цьому він зазначив, що кадрові зміни в українській делегації гальмують роботу ТКГ. За його словами, це "серйозно гальмує роботу контактної групи, і це додатковий фактор нестабільності і напруженості між Києвом і Донбасом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники України в ТКГ продовжує наполягати на звільненні полонених за принципом "всіх на всіх".

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