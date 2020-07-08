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Звинувачення відмовилося від запобіжного заходу для Порошенка

Київ, Україна, Середа 08 липня 2020 оновлено 16:03
Звинувачення відмовилося від запобіжного заходу для Порошенка
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генпрокурор завершила досудове розслідування за фактом призначення першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко

Прокурори відмовилися від запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова вирішила завершити досудове розслідування у справі про призначення першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У зв'язку з завершенням розслідування обирати запобіжний захід Порошенко не потрібно.

За словами прокурора, продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу є недоцільним.

При цьому Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання слідства і продовжив до 10 жовтня терміни попереднього розслідування по даній справі.

Зазначимо, Петро Порошенко підозрюється в тому, що у 2018 році наказом схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божока до перевищення нею влади та службових повноважень.

10 червня п'ятого президента України оголосили про підозру у Державному бюро розслідувань.

Після цього Божок просив тимчасово відсторонити його від повноважень заступника глави МЗС у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента.

Нагадаємо, у Печерському районному суді продовжили обирати запобіжний захід для Порошенка.

Крім того, прокуратура закрила справу "Ленінської кузні" проти Петра Порошенка.

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