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Призначений новий мовний омбудсмен

Україна, Середа 08 липня 2020 оновлено 15:46
Призначений новий мовний омбудсмен
Фото: Тарас Кремінь (facebook com taras kremin)
Автор: Игорь Литвиненко

Їм став Тарас Кремінь

Кабінет міністрів призначив Тараса Креміня новим Уповноваженим по захисту державної мови. На посаду претендували також Світлана Броннікова і Святослав Літинський.

Відповідне рішення було прийнято урядом 8 липня, повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан.

"Сьогодні шляхом рейтингового голосування на посаду Уповноваженого із захисту державної мови уряд призначив Креміня Тараса Дмитровича", - написав Мокан.

Тарас Кремінь був кандидатом від уповноваженого з прав людини. З 2014 по 2019 роки він був народним депутатом від партії "Народний фронт".

Нагадаємо, раніше посаду мовного омбудсмена в Україні займала Тетяна Монахова. Вона була призначена на посаду в листопаді 2019 року, проте в кінці квітня заявила, що йде у відставку. До цього вона повідомляла, що з моменту призначення не отримувала заробітну плату, так як не було сформовано секретаріат мовного омбудсмена.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку червня на посаду мовного омбудсмена були визначені три кандидати: від уповноваженого з прав людини, від Мінкульту і від Мін'юсту.

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