Суд арестовал ветерана, угрожавшего взорвать Кабмин, а Украина получила десятую "бронзу" на Олимпиаде: новости за 6 августа

Суд заарештував ветерана АТО Володимира Прохнич, який погрожував підірвати Кабмін, Україна завоювала десяту "бронзу" на Олімпіаді, лісова пожежа в Афінах вийшов з-під контролю. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 6 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували

Суд на 60 діб арештував ветерана АТО Володимира Прохнича, який погрожував підірвати Кабмін.

Як заявляли в поліції, за скоєне ветерану АТО загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру чоловіку. Його дії кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону продажу ліків дітям до 14 років. Відповідний документ ухвалила Рада 15 липня.

Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Каратист Горуна здобув десяту "бронзу" для України на Олімпіаді

Український каратист Станіслав Горуна завоював "бронзу" на Олімпійських Іграх в Токіо. Горуна У півфіналі він виступив проти італійця Луїджі Буса. Це вже десята бронзова медаль України.

Станом на 6 серпня Україна займає 39-е місце в медальному заліку і 16-е місце за загальною кількістю олімпійських нагород - у нас їх 14.

Лісова пожежа в Афінах вийшла з-під контролю

Лісові пожежі в Афінах (Греція) вийшли з-під контролю. Жителі двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін отримали наказ вирушити до узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю.

Десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс сказав, що в результаті пожежі була випалена територія площею від 4500 до 5000 гектарів.

Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина

У Києві з 10 по 12 серпня можуть звучати "вибухи". Киян просять "не лякатися", адже будуть проводитися навчання військових.

За рішенням головнокомандувача ЗСУ, у Києві з 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. Вони будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці. Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв.

У Києві скасували концерт гурту "Грін Грей" через їхню позицію: деталі нового скандалу

Скандал з групою "Грін Грей", яких виключили з концерту до Дня Незалежності, за їх російськомовні пісні отримав продовження. Тепер виступ артистів скасовано і на даху ЦУМу, де вони повинні були співати.

Організатори концерту пояснили свою позицію: "Коли команда Svitlo Concert погоджувала з представниками групи цей захід, то, на жаль, не володіла повною інформацією про ситуацію, що склалася навколо групи за останні кілька місяців. Отримавши Ваші коментарі та запити, побачивши відео з висловлюваннями соліста Муріка, ми прийняли рішення не проводити захід на одній з локацій, які ми орендуємо. Ми обожнюємо Україну і цим все сказано", - сказано в повідомленні організаторів концерту.

Антициклон в Україні "потіснить" атмосферні фронти: синоптики розповіли про зміну погоди

Погода в Україні на вихідних, 7 і 8 серпня, буде обумовлена впливом антициклону, що приходить, хоча атмосферні фронти ще впливатимуть на синоптичну ситуацію в деяких регіонах, принісши туди опади у вигляді грозових дощів і шквали до 20 метрів на секунду.

Дощитиме в суботу, 7 серпня, в східних, південних, деяких центральних і північних областях. А на решті частини території країни очікується тепла сонячна погода з комфортною температурою повітря.

У неділю, 8 серпня, грозові дощі прогнозуються тільки в Харківській, Луганській, Донецькій областях та Криму. У всіх інших регіонах - без опадів.