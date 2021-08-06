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Лісова пожежа в Афінах вийшла з-під контролю: що відбувається

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Афіни, П'ятниця 06 серпня 2021 10:46
Лісова пожежа в Афінах вийшла з-під контролю: що відбувається Фото: у Греції вирують масштабні пожежі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Лісові пожежі в Афінах (Греція) вийшли з-під контролю. Жителі двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін отримали наказ вирушити до узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.

Основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках.

Крім того, в Аттиці і решті Греції прогнозують сильні вітри, що погіршить ситуацію.

Десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс сказав, що в результаті пожежі була випалена територія площею від 4500 до 5000 гектарів.

Однак загиблих не було, і було госпіталізовано кілька десятків людей, в основному пожежних, які отримали легкі опіки, а також жителів, постраждалих від отруєння димом.

Нагадаємо, в Греції через масштабні пожежі евакуювали жителів острова Евбея.

Зазначимо, Україна допоможе гасити масштабні пожежі в Греції. Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабміну.

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