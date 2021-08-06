Лісова пожежа в Афінах вийшла з-під контролю: що відбувається

Лісові пожежі в Афінах (Греція) вийшли з-під контролю. Жителі двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін отримали наказ вирушити до узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Ekathimerini .

Основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках.

Крім того, в Аттиці і решті Греції прогнозують сильні вітри, що погіршить ситуацію.

Десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс сказав, що в результаті пожежі була випалена територія площею від 4500 до 5000 гектарів.

Residents from several villages on the island of Evia took to the beachfronts to flee the raging fire. The Greek Coastguard says a total of 631 people trapped on beaches were brought to safety by coastguard vessels & private boats during an overnight rescue operation. #Greece pic.twitter.com/1fqsaX1x2A — Daphne Tolis (@daphnetoli) August 6, 2021

Однак загиблих не було, і було госпіталізовано кілька десятків людей, в основному пожежних, які отримали легкі опіки, а також жителів, постраждалих від отруєння димом.