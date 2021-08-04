Напад на Кабмін: відкриють справу за чотирма статтями, чоловіку загрожує 15 років в'язниці

Чоловік з гранатою сьогодні увійшов в будівлю уряду України та погрожував вибухом, його затримали. Поліція відкриє кримінальне провадження за чотирьма статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву голови Національної поліції України Ігора Клименка на брифінгу.

Він заявив, що поліція вже займається розслідуванням цієї справи.

"Кримінальне провадження буде відкрито за 4 статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників) - до 15 років", - заявив Клименко.

Крім того, за словами голови Нацполіції, чоловік, якого затримали в Кабінеті міністрів, виявився учасником Антитерористичної операції на сході України.