Напад на Кабмін: відкриють справу за чотирма статтями, чоловіку загрожує 15 років в'язниці
Чоловік з гранатою сьогодні увійшов в будівлю уряду України та погрожував вибухом, його затримали. Поліція відкриє кримінальне провадження за чотирьма статтями.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови Національної поліції України Ігора Клименка на брифінгу.
Він заявив, що поліція вже займається розслідуванням цієї справи.
"Кримінальне провадження буде відкрито за 4 статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників) - до 15 років", - заявив Клименко.
Крім того, за словами голови Нацполіції, чоловік, якого затримали в Кабінеті міністрів, виявився учасником Антитерористичної операції на сході України.
Нагадаємо, нападника на Кабінет міністрів України затримали.
РБК-Україна зранку писало, що невідомий чоловік увійшов у будівлю уряду і погрожував підірвати гранату в приміщенні. Він заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".