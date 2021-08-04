ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Напад на Кабмін: відкриють справу за чотирма статтями, чоловіку загрожує 15 років в'язниці

Новость на русском →
Київ, Середа 04 серпня 2021 11:51
Напад на Кабмін: відкриють справу за чотирма статтями, чоловіку загрожує 15 років в'язниці Фото: голова Нацполіції України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Чоловік з гранатою сьогодні увійшов в будівлю уряду України та погрожував вибухом, його затримали. Поліція відкриє кримінальне провадження за чотирьма статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови Національної поліції України Ігора Клименка на брифінгу.

Він заявив, що поліція вже займається розслідуванням цієї справи.

"Кримінальне провадження буде відкрито за 4 статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників) - до 15 років", - заявив Клименко.

Крім того, за словами голови Нацполіції, чоловік, якого затримали в Кабінеті міністрів, виявився учасником Антитерористичної операції на сході України.

Нагадаємо, нападника на Кабінет міністрів України затримали.

РБК-Україна зранку писало, що невідомий чоловік увійшов у будівлю уряду і погрожував підірвати гранату в приміщенні. Він заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України угрозы
NEWS
Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін: всі деталі
Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін: всі деталі
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять