Суд арестовал ветерана, угрожавшего взорвать Кабмин, а Украина получила десятую "бронзу" на Олимпиаде: новости за 6 августа

Суд арестовал ветерана АТО Владимира Прохничу, угрожавшего взорвать Кабмин, Украина завоевала десятую "бронзу" на Олимпиаде, лесной пожар в Афинах вышел из-под контроля. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 6 августа - в материале РБК-Украина.

Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали

Суд на 60 суток арестовал ветерана АТО Владимира Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин.

Как заявляли в полиции, за содеянное ветерану АТО грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, прокуратура объявила подозрение мужчине. Его действия квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает запрет продажи лекарств детям до 14 лет. Соответствующий документ приняла Рада 15 июля.

Если у человека, который продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, он должен требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ продажа лекарственных средств запрещается.

Каратист Горуна добыл десятую "бронзу" для Украины на Олимпиаде

Украинский каратист Станислав Горуна завоевал "бронзу" на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале он выступил против итальянца Луиджи Буса Это уже десятая бронзовая медаль Украины..

По состоянию на 6 августа Украина занимает 39-е место в медальном зачете и 16-е место по общему количеству олимпийских наград - у нас их 14.

Лесной пожар в Афинах вышел из-под контроля

Лесные пожары в Афинах (Греция) вышли из-под контроля. Жители двух греческих городков Вотонас и Марафон на север от Афин получили приказ отправиться к побережью в 5 часов утра в пятницу.

Десятки домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была выжжена территория площадью от 4500 до 5000 гектаров.

Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина

В Киеве с 10 по 12 августа могут звучать "взрывы". Киевлян просят не пугаться, так как в этот период будут проводиться учения военных.

По решению главнокомандующего ВСУ, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы. Во время учений с 10 по 12 августа будут организованы учения использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

В Киеве отменили концерт группы "Грин Грей" из-за их позиции: детали нового скандала

Скандал с группой "Грин Грей", которых исключили из концерта ко Дню независимости, за их русскоязычные песни, получил продолжение. Теперь выступление артистов отменено и на крыше ЦУМа, где они должны были петь.

Организаторы концерта объяснили свою позицию: "Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. Мы обожаем Украину и этим все сказано", - сказано в сообщении организаторов концерта.

Антициклон в Украине "потеснит" атмосферные фронты: синоптики рассказали об изменении погоды

Погода в Украине на выходных, 7 и 8 августа, будет обусловлена влиянием приходящего антициклона, хотя атмосферные фронты еще будут воздействовать на синоптическую ситуацию в некоторых регионах, принеся туда осадки в виде грозовых дождей и шквалы до 20 метров в секунду.

Дождливо будет в субботу, 7 августа, в восточных, южных, некоторых центральных и северных областях. А на остальной части территории страны ожидается теплая солнечная погода с комфортной температурой воздуха.

В воскресенье, 8 августа, грозовые дожди прогнозируются только в Харьковской, Луганской, Донецкой областях и Крыму. Во всех остальных регионах - без осадков.